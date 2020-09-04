Пожар на Харьковщине. Фото: прес-служба ГСЧС

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Пожар на Харьковщине почти побежден спасателями, сейчас открытого огня в экосистемах нет. Отдельные части лесной подстилки и остатки древесины до сих пор тлеют, их продолжают тушить пожарные.



Борьба с возгоранием лесного массива продолжалась более двух суток. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



В результате пожара было уничтожено 22 жилых дома, огонь распространился на 500 га леса. Жителей эвакуировали, один человек обратился за медицинской помощью.

В Двуречанском районе, где происходят пожары, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС будет способствовать выплатам компенсации пострадавшим, считают представители местных властей.

Всего для ликвидации последствий пожара привлекли 479 человек и 78 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет, которыми сбросили 254 тонн воды.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар на Харьковщине вспыхнул 2 сентября. Огонь охватил лесной массив и перекинулся на населенные пункты. В результате пожара одно село было полностью уничтожено.