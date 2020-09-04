Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пожар на Харьковщине. Фото: прес-служба ГСЧС

Огненную стихию на Харьковщине удалось обуздать — впечатляющие фото последствий пожара

4 сен 2020, 11:17
999

Пожар на Харьковщине почти побежден спасателями, сейчас открытого огня в экосистемах нет. Отдельные части лесной подстилки и остатки древесины до сих пор тлеют, их продолжают тушить пожарные.

Борьба с возгоранием лесного массива продолжалась более двух суток. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар на Харьковщине. Фото: пресс-служба ГСЧСВ результате пожара было уничтожено 22 жилых дома, огонь распространился на 500 га леса. Жителей эвакуировали, один человек обратился за медицинской помощью.

Спасатели гасят пожар. Фото: пресс-служба ГСЧСВ Двуречанском районе, где происходят пожары, ввели режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС будет способствовать выплатам компенсации пострадавшим, считают представители местных властей.


Пожарник тушит древесину. Фото: пресс-служба ГСЧСВсего для ликвидации последствий пожара привлекли 479 человек и 78 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет, которыми сбросили 254 тонн воды.

Самолет спасателей, который привлекли к гашению пожаров. Фото: пресс-служба ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что пожар на Харьковщине вспыхнул 2 сентября. Огонь охватил лесной массив и перекинулся на населенные пункты. В результате пожара одно село было полностью уничтожено.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров