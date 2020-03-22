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Ракурс
Игорь Петрашко, фото — Деловая столица

Новый министр экономики Петрашко начал со лжи в декларации — «Схемы» (ФОТО)

22 мар 2020, 10:03
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Декларация нового министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко оказалась неполной. СМИ обнаружили, что Петрашко почему-то не внес в нее имущество своей жены-россиянки.

В частности, речь идет о ее квартире в Москве, доме министра под Киевом и двух элитных автомобилях.

Относительно украинской недвижимости, то министр, который пришел во власть из бизнеса, не задекларировал поместье в элитном коттеджном городке «Солнечная долина» в селе Романков Киевской области, сообщают «Схемы».

В реестре недвижимости указано, что объектом площадью 409 кв. м владеет его жена, гражданка России. Здесь также есть 15 соток земли жены министра.

Новый глава Минэкономики забыл и об имуществе жены-гражданки РФ, которое находится под Москвой. Его журналистам удалось найти с помощью предыдущей фамилии госпожи Петрашко — Позднякова.

Новый министр экономики Петрашко начал с лжи в декларации, фото — «Схемы»

В российском госреестре нашли квартиру на 109 кв. м, которой на треть владеет супруга Петрашко. Кадастровая стоимость этого обїекта — примерно 200 тыс. долл.

Новый министр экономики Петрашко начал со лжи в декларации, фото — «Схемы»

Министр также забыл о двух собственных элитных внедорожниках — Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска).

Петрашко объяснил журналистам, что декларацию после вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за недостатка времени и пообещал отразить в ней свои доходы.

Подал декларацию без наполнения, ведь собрать такое количество документов за такое короткое время невозможно. Сейчас собираю, надеюсь до установленного законом срока подать исправленную, — заявил Петрашко.

Рада назначила его министром экономики 17 марта. Петрашко возглавил ведомство после Тимофея Милованова, который отказался в нем работать дальше.


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