«Слуга» заявив про відставку міністра економіки

Ігор Петрашко. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n143389-sluga-zayavyv-pro-vidstavku-ministra-ekonomiky.html

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Ігор Петрашко, міністр економіки, може покинути уряд вже найближчим часом. Очільника Мінекономіки планують звільнити з посади.

Наразі нардепи мають багато питань до роботи економічного відомства та особисто до міністра. Про це повідомив депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура, передає Telegram-канал Pavlovsky News.

За словами «слуги», Петрашко вже проінформував своїх підлеглих про своє майбутнє звільнення. Також Качура додав, що особисто спостерігав за тим, як міністр економіки відстоював інтереси власників тютюнових корпорацій в уряді. Як розповідає нардеп, Петрашко намагався звільнити їх від податків.

Ігор Петрашко був призначений на посаду міністра економіки 17 березня 2020 року замість Тимофія Милованова, який входив в уряд Олексія Гончарука.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що декларація міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашко виявилася неповною. ЗМІ виявили, що Петрашко чомусь не вніс до неї майно своєї дружини-росіянки.

Зокрема, йдеться про її квартиру в Москві, будинок міністра під Києвом і два елітних автомобіля. Також міністр не задекларував маєток в елітному котеджному містечку «Сонячна долина» в селі Романків Київської області.