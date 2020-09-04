12 рекордів коронавірусу за місяць — Степанов скинув провину на людей. Фото: iStock

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися надзвичайно швидкими темпами. Станом на 4 вересня в Україні зареєстровано майже 131 тис. хворих на коронавірус.

Лише за серпень було встановлено 12 сумних COVID-рекордів, зокрема за кількістю хворих та померлих. Черговий такий рекорд зафіксували й за останню добу — 2 тис. 723 нових хворих. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Раді.

Він зазначив, що багато людей вже звикли до статистики і починають сприймати її як просто цифри. Саме тому українці не дотримуються карантину, що й призводить до збільшення кількості хворих.

Цього тижня ми отримали сотні фотографій зі святкувань днів міст, фестивалів та концертів. Ми бачимо ставлення людей до протиепідемічних заходів і можемо зробити один єдиний висновок: всі почали переходити дорогу на червоне світло, — додав Степанов, порівнявши карантинні обмеження з правилами дорожнього руху.

За його словами, стратегія боротьби з коронавірусом має дві складові:

перша — запровадження і дотримання правил, які допомагають убезпечити людей: миття рук, носіння масок, дотримання соціальної дистанції;

друга — процес лікування людей, які хворіють на коронавірус. Ця складова зосереджена на вдосконаленні схем лікування, наявності необхідного обладнання та умов надання медичних послуг.

Степанов додав, що наразі в Україні 35 тис. ліжко-місць для хворих. Проте, якщо буде значне збільшення інфікованих, в країні банально може не вистачити лікарів. Адже українці продовжують страждати й від інших захворювань — серцево-судинних, онкологічних тощо.

Водночас лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, самі часто хворіють. Наразі в Україні інфікування підтвердили вже майже у 12 тис. медичних працівників, що складає близько 10% від усіх хворих.

Станом на початок вересня в Україні 315 лікарень готові для прийому хворих на коронавірус. В них є 26 тис. ліжок. У резерві ще 213 лікарень, які можуть лікувати таких хворих, з додатковими 9 тис. місць.

Степанов також похвалився збільшенням кількості ліжок з 12 тис. на початок епідемії до 35 тис. зараз. Окрім того, побільшало й лабораторій, де роблять ПЛР-тести, з чотирьох до 69. Водночас добова кількість тестів, за його словами, зросла до 25 тис. За весь період пандемії було зроблено 1,7 млн тестувань.

Також в Україні достатньо костюмів захисту, рукавичок та масок для лікарів.

Нагадаємо, в Україні за останню добу інфікування підтвердили ще майже у 3 тис. осіб. Це черговий рекорд за кількістю нових хворих за добу.