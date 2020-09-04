Танкер "Делфи". Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143393-delfi-snova-zalil-neftu-odesskie-plyaji-posledstviya-pokazali-na-video.html

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«Делфи», затонувший в Одессе танкер, продолжает загрязнять акваторию Черного моря и побережья. Специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области зафиксировали в море пятна нефти и серую пленку серебристого цвета в четверг, 3 сентября.

Загрязнение распространилось на общую площадь 70 кв. м. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваний на своей странице в Facebook.





Сообщается, что лабораторные исследования обнаружили превышение нормы допустимых концентраций загрязнения воды в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³.

Для устранения загрязнения возле затопленного танкера раскинули сорбент, который должен поглотить вытекшую нефть.

По словам главы Госэкоинспекции, утечка нефти произошла из-за того, что попытки поднять судно и укрепить его до сих пор продолжаются. Рассчитывать сумму убытков, которые нанес «Делфи», ведомство начнет после того, как его окончательно уберут из акватории Черного моря.

Напомним, ранее мы сообщали, что танкер «Делфи» осенью прошлого года во время сильного шторма сел на мель и затонул на пляже возле Одессы. Танкер до сих пор не убрали с побережья.

Согласно договору на эвакуацию судна, у компании-подрядчика есть время до 10 октября. Сейчас судно, которое лежало на пляже на боку, удалось выровнять.