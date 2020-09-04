Танкер "Делфі". Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143393-delfi-znovu-zalyv-naftou-odeski-plyaji-naslidky-pokazaly-na-video.html

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«Делфі», затонулий під Одесою танкер, продовжує забруднювати акваторію Чорного моря та узбережжя. Фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області зафіксували у морі плями та сіру плівку сріблястого кольору у четвер, 3 вересня.

Забруднення розповсюдилося на загальну площу 70 кв. м. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що лабораторні дослідження виявили перевищення норми допустимих концентрацій забруднення води у 5,8 раза. Показник склав 0,29 мг/дм³.





Для усунення забруднення біля затопленого танкера розкинули сорбент, який мусив поглинути нафту, що витекла.

За словами очільника Держекоінспекції, витік нафти стався через те, що спроби підняти судно та укріпити його досі продовжується. Розраховувати суму збитків, які наніс «Делфі», відомство розпочне після того, як його остаточно приберуть з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що танкер «Делфі» восени минулого року під час сильного шторму сів на мілину та затонув на пляжі біля Одеси. Танкер досі не прибрали з узбережжя.

Згідно з договором на евакуацію судна, у компанії-підрядника є час до 10 жовтня. Наразі судно, яке лежало на пляжі на боку, вдалося вирівняти.