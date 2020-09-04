Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

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Коронавірус у Києві за останню добу підкосив ще 319 осіб. Це дещо більше, ніж минулої доби, коли було зафіксовано 280 нових хворих. За весь період пандемії захворіли 14 тис. 477 киян.

За останню добу померли восьмеро пацієнтів, а одужали 63 особи. Загалом у Києві вже 230 летальних випадків від коронавірусу, а одужали за весь період епідемії 4 тис. 616 киян. Про це під час онлайн-брифінгу 4 вересня розповів мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за останню добу захворіли:

158 жінок віком від 18 до 85 років;

42 чоловіка віком від 19 до 81 рокiв;

11 хлопчиків від чотирьох до 17 років;

восьмеро дівчаток від чотирьох місяців до 14 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах — по 48. У Святошинському районі 35 інфікованих за добу, у Печерському і Солом’янському районах — по 33 випадки.

До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Серед нових хворих є 17 медиків. За словами Кличка, протягом останніх тижнів кількість хворих медиків збільшується, а за весь період пандемії на коронавірус захворіли 948 медичних працівників.