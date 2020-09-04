Комахи. Фото: Pixabay

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Ракурс

Чорнобиль починає відновлювати свою екосистему та приймає до себе рідкісні види тварин, що віднесені до Червоної книги України. Наразі вдалося підтвердити проживання у заповіднику бджоли-тесляра, джмеля мохового та сфекса рудуватого.

Шкідливих комах на території заповідника не знайшли. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що комах дослідили у рамках співпраці між Чорнобильським заповідником та інститутом еволюційної екології. Зараз науковці проводять польові дослідження популяцій перетинчастокрилих комах та проводять генетичні дослідження виду муха-дрозофіл.

Дослідники розповіли, що плодових мушок, які шкодять сільськогосподарським культурам, у заповіднику не знайшли.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Чорнобиль став привабливим місцем для рідкісних видів тварин, які пішли якомога далі від людини. Вчені спостерігають, як величезні простори землі знову стають будинком для диких тварин.

Зазначається, що за роки після аварії тваринний світ Чорнобильської зони дуже змінився. З’явилася велика кількість видів, на які раніше активно полювали.