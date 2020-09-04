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ПДР доповнять новою категорією учасників дорожнього руху — деталі

ПДР доповнять новою категорією учасників дорожнього руху — деталі

4 вер 2020, 13:12
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Нова категорія учасників дорожнього руху з’явиться в Україні — 4 вересня Верховна Рада у першому читанні погодила проект закону № 3023, який регулює права та обов’язки користувачів персонального легкого електротранспорту (моноколіс, гіроскутерів, електроскутерів).

Законопроект направлений на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників — власників легкого електротранспорту. Цей проект закону також передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону «Про дорожній рух». Цими змінами пропонується:

  • запровадити нову категорію учасників дорожнього руху — користувачі персонального легкого електротранспорту;

  • визначити коло прав та обов’язків нової категорії учасників дорожнього руху, включити правила пересування цих учасників до переліку питань, що регулюються Правилами дорожнього руху;

  • встановити відповідальність за порушення новою категорією учасників дорожнього руху правил дорожнього руху;

  • врегулювати окремі питання безпеки інших учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і велосипедистів, зокрема в частині обов’язку використовувати світлоповертальні жилети.

Законопроект зобов’язує користувачів електричних транспортних засобів їздити по велодоріжках, а в разі їх відсутності — по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Забороняється:

  • перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника електричного транспортного засобу,

  • користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;


  • керувати електричними транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Джерело: Ракурс


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