ПДР доповнять новою категорією учасників дорожнього руху — деталі

https://racurs.ua/ua/n143396-pdr-dopovnyat-novou-kategoriieu-uchasnykiv-dorojnogo-ruhu-detali.html

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Нова категорія учасників дорожнього руху з’явиться в Україні — 4 вересня Верховна Рада у першому читанні погодила проект закону № 3023, який регулює права та обов’язки користувачів персонального легкого електротранспорту (моноколіс, гіроскутерів, електроскутерів).

Законопроект направлений на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для окремих його учасників — власників легкого електротранспорту. Цей проект закону також передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону «Про дорожній рух». Цими змінами пропонується:

запровадити нову категорію учасників дорожнього руху — користувачі персонального легкого електротранспорту;

визначити коло прав та обов’язків нової категорії учасників дорожнього руху, включити правила пересування цих учасників до переліку питань, що регулюються Правилами дорожнього руху;

встановити відповідальність за порушення новою категорією учасників дорожнього руху правил дорожнього руху;

врегулювати окремі питання безпеки інших учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і велосипедистів, зокрема в частині обов’язку використовувати світлоповертальні жилети.

Законопроект зобов’язує користувачів електричних транспортних засобів їздити по велодоріжках, а в разі їх відсутності — по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Забороняється: