Спецслужби все продумали, але не перевірили Банкову — «Євросолідарність» надала докази «Вагнергейту»

https://racurs.ua/ua/n143397-specslujby-vse-produmaly-ale-ne-pereviryly-bankovu-ievrosolidarnist-nadala-dokazy.html

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Докази «Вагнергейту» надали у Верховній Раді нардепи з «Європейської солідарності». На брифінгу вони презентували документальні підтвердження того, що українські спецслужби все ж проводили спецоперацію для затримання «вагнерівців».

В цій політичній силі стверджують про можливий зрив спецоперації найвищим керівництвом України.

Група нардепів продемонструвала розшифровки і реальні записи розмов співробітників спецслужб з «вагнерівцями», яких вербували, а також квитки з Мінська в Стамбул, особисті документи «вагнерівців».

На брифінгу показали запротокольовані і підписані слідчим СБУ протоколи, а також підозра щодо одного із бійців ПВК Вагнера, підписану старшим слідчим і погоджену генпрокурором.

Народний депутат Володимир Ар'єв закликав негайно створити Тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

Українці спецслужби все блискуче продумали, але забули перевірити кабінети на Банковій, — стверджує нардеп Олексій Гончаренко.

Нардепи стверджують, що серед російських найманців, яких влада Білорусі відпустила до Росії, можуть бути причетні до збиття українських військових літаків Іл-76 у Луганську, військових літаків Су-25 та гелікоптера Мі-8 під Слов’янськом, а також до збиття російським «Буком» малайзійського «Боїнгу» ‪MH17.