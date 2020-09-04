Україна б'є Швейцарію 2:1 і лідирує в Лізі націй — результати усіх матчів першого туру, фото — АФУ

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У Лізі націй збірна України з футболу виграла стартовий матч фінального турніру у Швейцарії з рахунком 2:1. Матч відбувся без глядачів на «Арені Львів».

Голи в українців забили на 13 хвилині Андрій Ярмоленко і на 68 хвилині Олександр Зінченко. Цей гол він присвятив лікарю збірної України Антону Худаєву, який пішов із життя через ускладнення від коронавірусу.

За Швейцарію забив Сеферович.

Після матчу тренер збірної Андрій Шевченко пригадав, що «Арена Львів» — щасливий стадіон для збірної і відзначив дебютантів — Тимчика і Михайличенка.

Шева не робив заміни, оскільки «стан футболістів був різним, але вони тримали темп гри».

Я бачив, що заміни були не потрібні. До матчу проти Іспанії нам треба пройти реабілітацію. А коли вже приїдемо до Іспанії — будемо займатися кадровими питаннями, — повідомив Шевченко.

Національна збірна України виступає в четвертій групі дивізіону A Ліги націй УЄФА-2020/2021 разом із командами Швейцарії, Іспанії та Німеччини.

Учора іспанці, з якими Україна зіграє другий матч фінального турніру Ліги націй, врятували нічию на останніх хвилинах гри проти Німеччини.

6 вересня у другому турі зіграють Іспанія — Україна та Швейцарія — Німеччина.

Україна — Швейцарія — 2:1 (1:1)

Голи: Ярмоленко (14), Зінченко (68) — Сеферович (41).

Україна: Пятов (к), Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Коноплянка (Яремчук, 54), Ярмоленко, Мораес.

Запасні: Бущан, Соболь, Пластун, Сидорчук, Марлос, Супряга, Харатін, Циганков, Коваленко, Караваєв, Лунін.

Тренер: Андрій Шевченко.

Попереджені: Тимчик (86) — Ельведі (59), Штеффен (83).