Очільник ДМС і дівчина. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n143476-pro-sviy-roman-iz-uhanskou-divchynou-z-sobachkou-rozpoviv-golova-migraciynoyi-slujby-foto.html

Ракурс

«Дівчина з собачкою», яка відмовлялася евакуюватися з китайського міста Уханю через свою собаку, стала нареченою голови міграційної служби Максима Соколюка.

Соколюк говорив з дівчиною телефоном та виясняв обставини, чому вона не може евакуюватися. Згодом їхнє спілкування продовжилося і переросло у палке кохання. Про це вони написали на своїх сторінках в Instagram.





Повідомляється, що поки Соколюк допомагав дівчині повернутися до України, вони знайшли багато спільного та зрозуміли, що мають однакові погляди на життя.

Після повернення до України Анастасія тривалий час публікувала в Instagram фотографії зі своїм хлопцем, але тримала в таємниці, хто це. У травні вона повідомила, що заручилася із головою міграційної служби. Також закохані зробили парні татуювання.

Також з’ясувалося, що під час евакуації дівчини Соколюк був одружений та має двох дітей. Однак очільник ДМС повідомив у своєму Facebook, що подав на розлучення у квітні, після того, як повернулася Анастасія. Вже у серпні його з колишньою дружиною офіційно розлучили.





Нагадаємо, «дівчину з собачкою» — Анастасію Зінченко, не змогли евакуювати з Уханю першим рейсом, який був організований українською владою. Сама дівчина опинилися в Китаї, тому що працює моделлю. На борт її пускали, але без домашньої тварини — собаки.

Анастасія відмовилася летіти назад до України без своєї собаки, а тому залишилася в Ухані. Після цього вона у своєму Instagram опублікувала відео із критикою влади через цей інцидент. На наступний день їй зателефонував президент Володимир Зеленський і пообіцяв евакуювати до України.