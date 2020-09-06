Соколюк и девушка с собачкой. Фото: Instagram

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«Девушка с собачкой», которая отказывалась эвакуироваться из китайского города Ухань из-за своей собаки, стала невестой главы миграционной службы Максима Соколюка.

Соколюк говорил с девушкой по телефону и выяснял обстоятельства, почему она не может эвакуироваться. Впоследствии их общение продолжилось и переросло в пылкую любовь. Об этом они написали на своих страницах в Instagram.



Сообщается, что пока Соколюк помогал девушке вернуться в Украину, они обнаружили много общего и поняли, что имеют одинаковые взгляды на жизнь.

По возвращению в Украину Анастасия длительное время публиковала в Instagram фотографии со своим парнем, но держала в тайне его личность. В мае она сообщила, что обручилась с главой миграционной службы. Также влюбленные сделали парные татуировки.

Выяснилось, что во время эвакуации девушки Соколюк был женат и имеет двоих детей. Однако глава ГТС сообщил в своем Facebook, что подал на развод в апреле, после того, как вернулась Анастасия. Уже в августе его с бывшей женой официально развели.



Напомним, «девушку с собачкой» — Анастасию Зинченко, не смогли эвакуировать из Уханя первым рейсом, который был организован украинскими властями. Сама девушка оказалась в Китае потому что работает моделью. На борт ее пускали, но без домашнего животного.

Анастасия отказалась лететь обратно в Украину без собаки, а потому осталась в Ухане. После этого она опубликовала видео с критикой власти из-за этого инцидента. На следующий день ей позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал эвакуировать в Украину.