Футболист «Динамо» готовится уйти в итальянский клуб

Футболист «Динамо» готовится уйти в итальянский клубhttps://racurs.ua/n143475-futbolist-dinamo-gotovitsya-uyti-v-italyanskiy-klub.htmlРакурс
Футбольный клуб «Динамо» может остаться без нападающего. Владислав Супряга может покинуть клуб и начать играть за «Болонью».
Отмечается, что сейчас итальянский клуб ведет переговоры с руководством команды о покупке футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Сообщается, что нападающий уже заочно согласился перейти к итальянцам. На данный момент основным препятствием на пути к оформлению трансфера является финансовая составляющая.
Президент «Динамо» Игорь Суркис установил достаточно высокую цену за нападающего, поэтому владелец «Болоньи» Джоуи Сапуто пока сомневается в своей способности приобрести футболиста.
Отметим, что итальянский клуб планировал приобрести нападающего за 9,5 млн евро, но «Динамо» готово поделиться футболистом только за 15 млн евро.
Напомним, ранее мы сообщали, что у киевского «Динамо» впервые в истории будет три комплекта игровой формы. Столичный клуб представил абсолютно непривычную для себя версию экипировки — вместо традиционных бело-синих цветов она будет зеленой и черной.