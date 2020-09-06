Футболист «Динамо» готовится уйти в итальянский клуб

"Динамо". Фото: UA Football

https://racurs.ua/n143475-futbolist-dinamo-gotovitsya-uyti-v-italyanskiy-klub.html

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Футбольный клуб «Динамо» может остаться без нападающего. Владислав Супряга может покинуть клуб и начать играть за «Болонью».

Отмечается, что сейчас итальянский клуб ведет переговоры с руководством команды о покупке футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Сообщается, что нападающий уже заочно согласился перейти к итальянцам. На данный момент основным препятствием на пути к оформлению трансфера является финансовая составляющая.

Президент «Динамо» Игорь Суркис установил достаточно высокую цену за нападающего, поэтому владелец «Болоньи» Джоуи Сапуто пока сомневается в своей способности приобрести футболиста.

Отметим, что итальянский клуб планировал приобрести нападающего за 9,5 млн евро, но «Динамо» готово поделиться футболистом только за 15 млн евро.

Напомним, ранее мы сообщали, что у киевского «Динамо» впервые в истории будет три комплекта игровой формы. Столичный клуб представил абсолютно непривычную для себя версию экипировки — вместо традиционных бело-синих цветов она будет зеленой и черной.