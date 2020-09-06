Футболіст «Динамо» готується піти в італійський клуб

"Динамо". Фото: UA Football

https://racurs.ua/ua/n143475-futbolist-dynamo-gotuietsya-pity-v-italiyskyy-klub.html

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Футбольний клуб «Динамо» може залишитися без нападника. Владислав Супряга планує покинути клуб і почати грати за «Болонью».

Зазначається, що зараз італійський клуб веде переговори про покупку футболіста. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Повідомляється, що нападник вже заочно погодився перейти до італійців. Зараз основною перешкодою на шляху до оформлення трансферу є фінансова складова.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс встановив досить високу ціну за нападника, тому власник «Болоньї» Джоуї Сапуто поки сумнівається у своїй здатності придбати футболіста.

Наголосимо, що італійський клуб планував придбати нападника за 9,5 млн євро, але «Динамо» готове поділитися футболістом тільки за 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у київського «Динамо» вперше в історії буде три комплекти ігрової форми. Столичний клуб представив абсолютно незвичну для себе версію екіпіровки — замість традиційних біло-синіх кольорів вона буде зеленою й чорною.