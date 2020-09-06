Необычная особенность Марса поразила ученых

Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143474-neobychnaya-osobennost-marsa-udivila-uchenyh.html

Ракурс

Марс становится прохладнее на несколько градусов во время затмений спутниками. К такому выводу пришли ученые во время изучения затмения Солнца Фобосом, природным спутником красной планеты.

Отмечается, что такое открытие может расширить знания исследователей о недрах Марса, ведь ранее считалось, что затмения не оказывают влияния на красную планету. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что открытие было сделано в ходе анализа данных, которые собрал аппарат миссии NASA InSight. Он зарегистрировал сейсмические и магнитные явления, которые происходят в недрах планеты в ответ на прохождение спутника по перед звездой.

Ранее подобные сигналы во время затмений не фиксировались, поэтому исследователи решили, что сигнал мог быть вызван падением генерации энергии солнечными батареями. Но сейсмометр преподнес исследователям сюрприз.

Оказалось, что во время затмения прибор незначительно наклонился вниз на едва заметный угол. Такая мелочь показала, что за 30 секунд затмения поверхность Марса охладилась на два градуса.

Благодаря этому охлаждению создался небольшой фронт пониженной температуры, который успел проникнуть в толщу земли всего на несколько микромиллиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы отклонить сейсмометр.

Напомним, ранее мы сообщали, что ядерные реакторы на Марсе и Луне планирует построить правительство США. Сначала специалисты разработают конструкцию реактора, и только после этого начнется строительство тестового образца для отправки на Луну.