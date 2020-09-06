Незвичайна особливість Марса здивувала вчених

Марс. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143474-nezvychayna-osoblyvist-marsa-zdyvuvala-vchenyh.html

Ракурс

Марс стає прохолоднішим на кілька градусів під час затемнень супутниками. Такого висновку дійшли вчені під час вивчення затемнення Сонця Фобосом, природним супутником червоної планети.

Зазначається, що таке відкриття може розширити знання дослідників про надра Марса, адже раніше вважалося, що затемнення не впливають на червону планету. Про це повідомляє «Популярная механика».

Наголошується, що відкриття було зроблено під час аналізу даних, які зібрав апарат місії NASA InSight. Він зареєстрував сейсмічні та магнітні явища, які відбуваються в надрах планети у відповідь на проходження супутника перед зіркою.

Раніше подібні сигнали під час затемнень не фіксувалися, тому дослідники вирішили, що сигнал міг бути викликаний падінням генерації енергії сонячними батареями. Але сейсмометр підніс дослідникам сюрприз.

Виявилося, що під час затемнення прилад незначно нахилився вниз на ледь помітний кут. Така дрібниця показала, що за 30 секунд затемнення поверхню Марса охолола на два градуси.

Завдяки цьому охолодженню створився невеликий фронт зниженої температури, який встиг проникнути у товщу землі всього на кілька мікроміліметрів, але цього виявилося достатньо, щоб відхилити сейсмометр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ядерні реактори на Марсі та Місяці планує побудувати уряд США. Спочатку фахівці розроблять конструкцію реактора, і тільки після цього почнеться будівництво тестового зразка для відправки на Місяць.