Бойовики вдруге порушили перемир’я — є загиблі

Війна на Донбасі. Фото:Патріот Донбасу

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Ракурс

Війна на Донбасі втрачає ознаки перемир’я, яке було запроваджене 27 липня. Ввечері у неділю, 6 вересня, стало відомо про підрив авто з українськими військовими.

Внаслідок вибуху постраждали двоє українських захисників. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі біля населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Двоє українських бійців зазнали травми середньої тяжкості, наразі вони направлені до лікарні.

Також за добу було зафіксовано два порушення перемир’я. Спочатку бойовики обстріляли позиції українських військових Красногорівки, внаслідок чого поранення дістав військовий.

Згодом стало відомо, що бойовики вдруге відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє військових підірвалися на мінному полі противника, обходячи осередок вогню в «сірій зоні». Інцидент стався під час евакуації особового складу.