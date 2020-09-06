«Поодинокою провокацією» назвали у ТКГ поранення українського захисника на Донбасі

Леонід Кравчук. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143471-poodynokou-provokaciieu-nazvaly-u-tkg-poranennya-ukrayinskogo-zahysnyka-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі може знову перейти в активну стадію через порушення перемир’я бойовиками у неділю, 6 вересня.

Обстріл поблизу Красногорівки обговорили на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє Офіс президента.

Під час переговорів всі сторони вирішили, що поодинокі провокації проросійських бойовиків на Донбасі не можуть бути причиною для зриву мирного процесу і перемир’я, яке ініціювали 27 липня.

Глава Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук додав, що українська сторона буде робити усе для того, щоб не допустити вірогідність зриву перемир’я.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки. Внаслідок обстрілу постраждав український захисник. У командуванні ООС пригрозили бойовикам відповіддю в разі повторного обстрілу українських позицій.