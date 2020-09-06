Стародавній палац. Фото: Orbidge

https://racurs.ua/ua/n143470-ruyiny-starodavnogo-palacu-vidshukaly-u-ierusalymi-foto-dyvovyjnoyi-znahidky.html

Ракурс

Незвичайні руїни палацу, який будувався до часів царя Соломона, знайшли археологи в Ізраїлі. Виявилося, що рідкісній знахідці не менше 2500 років.

Уламки палацу були обережно поховані, а кам’яні колони одну на одну. Про це повідомляє «Популярная механика».

Археологи встановили, що уламки належать до періоду Першого Храму і датуються періодом з 1000 по 586 рік до нашої ери. Палац височів над храмом царя Соломона, але був зруйнований у 586 році до нашої ери вавілонськими загарбниками.



Зазначається, що палац був побудований після невдалої облоги міста ассирійцями у 701 році до нашої ери. До руйнування будівлі Єрусалимом встигли правити вісім різних царів, п’ять з яких були названі предками Христа.

Палац використовувався царями та поважними особами. Такого висновку дійшли завдяки особливому архітектурному стилю капітелей. Схожі форми зараз можна побачити на монеті 5 шекелів.



Той факт, що палац був побудований за межами міських стін, демонструє почуття безпеки, яке відчували городяни після невдалої облоги ассирійців. Також дослідники знайшли домівки, особняки та урядові будівлі на околиці міста. Це може говорити про відновлення розвитку Єрусалиму після того, як загроза руйнування минула.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи знайшли палац майя, якому понад тисяча років. Поруч фахівці виявили вівтар, залишки двох житлових будинків і споруду, яка дуже схожа на піч.