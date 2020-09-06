Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n143469-desyatky-tysyach-ludey-vyyshly-na-protest-u-bilorusi-yih-polyvaut-gazom-ta-jorstko-zatrymuut.html

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Протести у Білорусі проти результатів президентських виборів продовжуються майже місяць. Недільний «Марш Єдності» проходить по всій країні.

Під час протестів мітингарів жорстко затримують та поливають газом. Про це повідомляє Tut.by.

Першими від затримань постраждали протестувальники у місті Гродно — на них напав ОМОН, який контролюється владою Білорусі.









Люди також вийшли на мітинг в таких містах:

Молодечно;

Бобруйськ;

Річиця;

Жодино;

Солігорськ;

Мозир;

Новополоцьк;

Ліда;

Орша;

Кобрин;

Барановичі;

Світлогорськ;

Вовковиськ.

У столиці Білорусі перекриті проспекти. Силовики огородили площі колючим дротом та оточили центр міста. Метро у Мінську функціонує частково — на вхід та вихід закриті чотири центральні станції метро.









Підходи до резиденції президента оточені військовими та невідомими людьми у чорному камуфляжі. У них відсутні розпізнавальні знаки. Також до резиденції Олександра Лукашенка підігнали військову техніку. Біля палацу налічили 10 БТР.









Правозахисний центр «Весна» повідомив, що станом на 15.50 у Мінську затримали 49 осіб, яких змогли ідентифікувати.





Нагадаємо, протести у Білорусі спалахнули через результати президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, президент Білорусі з 1994 року Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, а його головний противник Світлана Тихановська — 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Під час протестів ООН нарахувала 450 випадків катувань.