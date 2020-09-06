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Ракурс
Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Десятки тисяч людей вийшли на протест у Білорусі — їх поливають газом та жорстко затримують (ФОТО, ВІДЕО)

6 вер 2020, 17:51
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Протести у Білорусі проти результатів президентських виборів продовжуються майже місяць. Недільний «Марш Єдності» проходить по всій країні.

Під час протестів мітингарів жорстко затримують та поливають газом. Про це повідомляє Tut.by.

Першими від затримань постраждали протестувальники у місті Гродно — на них напав ОМОН, який контролюється владою Білорусі.

ОМОН та колючий дріт. Фото: Tut.by

Мітингувальниця у Білорусі. Фото: Tut.by

Люди також вийшли на мітинг в таких містах:

  • Молодечно;
  • Бобруйськ;
  • Річиця;
  • Жодино;
  • Солігорськ;
  • Мозир;
  • Новополоцьк;
  • Ліда;
  • Орша;
  • Кобрин;
  • Барановичі;
  • Світлогорськ;
  • Вовковиськ.

У столиці Білорусі перекриті проспекти. Силовики огородили площі колючим дротом та оточили центр міста. Метро у Мінську функціонує частково — на вхід та вихід закриті чотири центральні станції метро.

Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Протести у Білорусі. Фото: Tutby

Підходи до резиденції президента оточені військовими та невідомими людьми у чорному камуфляжі. У них відсутні розпізнавальні знаки. Також до резиденції Олександра Лукашенка підігнали військову техніку. Біля палацу налічили 10 БТР.

Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Протести у Білорусі. Фото: Tut.by

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що станом на 15.50 у Мінську затримали 49 осіб, яких змогли ідентифікувати.


Нагадаємо, протести у Білорусі спалахнули через результати президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, президент Білорусі з 1994 року Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, а його головний противник Світлана Тихановська — 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Під час протестів ООН нарахувала 450 випадків катувань.

Джерело: Ракурс


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