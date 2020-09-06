Десятки тысяч людей вышли на протест в Беларуси — их поливают газом и жестко задерживают (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n143469-desyatki-tysyach-ludey-vyshli-na-protest-v-belarusi-ih-polivaut-gazom-i-jestko-zaderjivaut-foto.htmlРакурс
Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов продолжаются почти месяц. Воскресный «Марш Единства» проходит по всей стране.
Во время протестов митингующих жестко задерживают и поливают газом. Об этом сообщает Tut.by.
Первыми от задержаний пострадали протестующие в городе Гродно — на них напал ОМОН, который контролируется властями Беларуси.
Люди также вышли на митинг в таких городах:
- Молодечно;
- Бобруйск;
- Речица;
- Жодино;
- Солигорск;
- Мозырь;
- Новополоцк;
- Лида;
- Орша;
- Кобрин;
- Барановичи;
- Светлогорск;
- Волковыск.
В столице Беларуси перекрыты проспекты. Силовики оградили площади колючей проволокой и окружили центр города. Метро в Минске функционирует частично — на вход и выход
закрыты четыре центральные станции метро.
Подходы к резиденции президента окружены военными и неизвестными людьми в черном камуфляже. У них отсутствуют опознавательные знаки. Также к резиденции Александра Лукашенко подогнали военную технику. У дворца насчитали 10 БТР.
Правозащитный центр «Весна» сообщил, что на 15.50 в Минске задержали 49 человек, которых смогли идентифицировать.
Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули из-за результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По официальным данным, президент Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.
Сразу после выборов в стране вспыхнули протесты. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В ООН насчитали 450 случаев пыток протестующих со стороны силовиков.