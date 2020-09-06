Протести в Беларуси. Фото: Tut.by

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Протесты в Беларуси против результатов президентских выборов продолжаются почти месяц. Воскресный «Марш Единства» проходит по всей стране.

Во время протестов митингующих жестко задерживают и поливают газом. Об этом сообщает Tut.by.

Первыми от задержаний пострадали протестующие в городе Гродно — на них напал ОМОН, который контролируется властями Беларуси.









Люди также вышли на митинг в таких городах:

Молодечно;

Бобруйск;

Речица;

Жодино;

Солигорск;

Мозырь;

Новополоцк;

Лида;

Орша;

Кобрин;

Барановичи;

Светлогорск;

Волковыск.

В столице Беларуси перекрыты проспекты. Силовики оградили площади колючей проволокой и окружили центр города. Метро в Минске функционирует частично — на вход и выход закрыты четыре центральные станции метро.









Подходы к резиденции президента окружены военными и неизвестными людьми в черном камуфляже. У них отсутствуют опознавательные знаки. Также к резиденции Александра Лукашенко подогнали военную технику. У дворца насчитали 10 БТР.







Правозащитный центр «Весна» сообщил, что на 15.50 в Минске задержали 49 человек, которых смогли идентифицировать.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули из-за результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По официальным данным, президент Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

Сразу после выборов в стране вспыхнули протесты. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В ООН насчитали 450 случаев пыток протестующих со стороны силовиков.