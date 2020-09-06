Оккупанты сорвали перемирие на Донбассе — есть раненые

Перемирие на Донбассе. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n143468-okkupanty-sorvali-peremirie-na-donbasse-est-ranenye.html

Ракурс

Война на Донбассе может продолжиться вопреки заключенному перемирию. В воскресенье, 6 сентября, наемники Российской Федерации обстреляли позиции наших военных в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета.



В результате обстрела пострадал один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

«Перемирие» на Донбассе продлилось 42 дня. До этого боевики пытались провоцировать украинских военных неприцельными выстрелами, а теперь активно начали новые обстрелы.

Оккупанты выпустили три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил. Военный, который пострадал в результате обстрела, уже получил первую медицинскую помощь и эвакуирован в госпиталь.

Сообщается, что таким образом противник пытается сорвать договоренности, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. В штабе отметили, что в случае дальнейших обстрелов, украинские военные начнут оказывать адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое украинских военных подорвались на минном поле противника во время ликвидации пожара. Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области и оказались в «серой зоне».