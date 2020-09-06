На Донбассе погибли двое военных, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n143465-dvoe-voennyh-podorvalis-na-minnom-pole-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, несмотря на объявленное 27 июля перемирие.

Двое военных подорвались на минном поле противника, обходя очаг огня в «серой зоне». Инцидент произошел во время эвакуации личного состава. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что эти бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

Ранее пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщала об исчезновении двух военных, участвовавших в ликвидации пожара возле Верхнеторецкого.

На Донбассе в районе линии соприкосновения в последние дни продолжаются масштабные пожары. В штабе ООС ранее заявляли, что, учитывая особенности этих пожаров, считают причиной их возникновения умышленный поджог.

Напомним, несколько дней назад в Луганской области во время борьбы с пожарами погиб украинский военнослужащий.