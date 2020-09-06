Погода в Украине на 7 сентября. Фото: Pixabay

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Погода в Украине 7 сентября ожидается преимущественно жаркая и солнечная. Температура воздуха прогреется до +30° в восточных и южных областях страны, а на западе температурные столбики поднимутся до +28°. Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на западе. В других регионах солнечно и без осадков.

Днем столбики термометров покажут 18−30° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 11−19° выше нуля. Ветер обещают северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 7 сентября будет теплой и сухой. Ночью воздух прогреется до 14−16° тепла, а днем ​​—27−29° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется жаркая и без осадков. Температура воздуха ночью будет прохладной и составит 11−13° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 28−30° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут умеренно теплыми и без осадков. Температура воздуха ночью будет 17−19° тепла, а днем ​​— 26−28° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная и дождливая, возможны грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем ​​— 19−21° выше нуля.

Погода в Карпатах 7 сентября прогнозируется теплая, но с обильными дождями. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем ​​ожидается 26−28° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 7 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на сентябрь 2020 год дал Укргидрометцентр. В этом году первый летний месяц должен быть теплее, чем обычно.

Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.