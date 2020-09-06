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Погода в Україні 7 вересня. Фото: Pixabay

+30° тепла та дощі з грозами — погода в Україні на 7 вересня (КАРТА)

6 вер 2020, 15:12
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Погода в Україні 7 вересня очікується переважно спекотна та сонячна. Температура повітря прогріється до +30° у східних та південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +28°. Синоптики прогнозують рясні дощі та грози на заході. В інших регіонах сонячно та без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 18−30° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 11−19° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 7 вересня буде теплою та сухою. Вночі повітря прогріється до 14−16° тепла, а вдень —27−29° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 28−30° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть помірно теплими та без опадів. Температура повітря вночі буде 17−19° тепла, а вдень — 26−28° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде прохолодною та дощовою, можливі грози. Температурні показники будуть такими: уночі 13−15° тепла, а вдень — 19−21° вище нуля.

Погода в Карпатах 7 вересня прогнозується теплою, але з рясними дощами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 26−28° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 7 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 7 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай.

Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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