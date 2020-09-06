Танкер «Делфи» затонул осенью прошлого года, фото: Максим Куцый

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Ракурс

Танкер «Делфи», который сел на мель и затонул на пляже в Одессе осенью прошлого года, продолжают поднимать.

В настоящее время уже есть полная готовность к осуществлению финального этапа операции по поднятию танкера и отбуксированию его с пляжа. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Криклия, уже завершены все испытания.

Министр отметил, что финальная стадия предусматривает:

откатку воды из танков, куда ее подавали для обеспечения устойчивого состояния танкера на почве из-за недавних высоких волн и ветра;

испытание водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4»;

удостоверение в возможности перехода из акватории и собственно переход.

В течение 5 сентября в рамках осуществления мероприятий по поднятию танкера «Делфи» были проведены замеры уровня воды в отсеках с целью контроля и обзор отсеков затонувшего судна, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что в последние дни на месте проведения работ наблюдались дождь, а также ветер с порывами до 17 м/с и высокие волны.

Напомним, танкер «Делфи» недавно снова залил нефтью одесские пляжи. Загрязнение охватило площадь 70 кв. м.