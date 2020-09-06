Затонулий танкер «Делфі» в Одесі — розпочинається фінальний етап підняттяhttps://racurs.ua/ua/n143463-zatonulyy-tanker-delfi-v-odesi-rozpochynaietsya-finalnyy-etap-pidnyattya.htmlРакурс
Танкер «Делфі», який сів на мілину та затонув на пляжі в Одесі восени минулого року, продовжують піднімати.
Наразі вже є повна готовність до здійснення фінального етапу операції з підняття танкера та відбуксирування його з пляжу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
За словами Криклія, вже завершені усі випробування.
Міністр зазначив, що фінальна стадія передбачає:
- відкатку води з танків, куди її подавали для забезпечення сталого стану танкера на ґрунті через нещодавні високі хвилі та вітер;
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном «Атлас-4»;
- пересвідчення у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Протягом 5 вересня в межах здійснення заходів із підняття танкеру «Делфі» були проведені заміри рівня води у відсіках з метою контролю та огляд відсіків затонулого судна, повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.
Зазначається, що протягом останніх днів на місці проведення робіт спостерігалися дощ, а також вітер з поривами до 17 м/с та високі хвилі.
Нагадаємо, танкер «Делфі» нещодавно знову залив нафтою одеські пляжі. Забруднення охопило площу 70 кв. м.