Танкер «Делфі» затонув восени минулого року, фото: Максим Куций

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Ракурс

Танкер «Делфі», який сів на мілину та затонув на пляжі в Одесі восени минулого року, продовжують піднімати.

Наразі вже є повна готовність до здійснення фінального етапу операції з підняття танкера та відбуксирування його з пляжу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Криклія, вже завершені усі випробування.

Міністр зазначив, що фінальна стадія передбачає:

відкатку води з танків, куди її подавали для забезпечення сталого стану танкера на ґрунті через нещодавні високі хвилі та вітер;

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном «Атлас-4»;

пересвідчення у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Протягом 5 вересня в межах здійснення заходів із підняття танкеру «Делфі» були проведені заміри рівня води у відсіках з метою контролю та огляд відсіків затонулого судна, повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що протягом останніх днів на місці проведення робіт спостерігалися дощ, а також вітер з поривами до 17 м/с та високі хвилі.

Нагадаємо, танкер «Делфі» нещодавно знову залив нафтою одеські пляжі. Забруднення охопило площу 70 кв. м.