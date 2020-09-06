На Донбасі загинули двоє військових, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n143465-dvoie-viyskovyh-pidirvalysya-na-minnomu-poli-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, попри оголошене 27 липня перемир’я.

Двоє військових підірвалися на мінному полі противника, обходячи осередок вогню в «сірій зоні». Інцидент стався під час евакуації особового складу. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що ці бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області.

Раніше прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомляла про зникнення двох військових, які брали участь у ліквідації пожежі біля Верхньоторецького.

На Донбасі в районі лінії зіткнення в останні дні тривають масштабні пожежі. В штабі ООС раніше заявляли, що, з огляду на особливості цих пожеж, вважають причиною їх виникнення навмисний підпал.

Нагадаємо, кілька днів тому в Луганській області під час боротьби з пожежами загинув український військовослужбовець.