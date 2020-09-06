Окупанти зірвали перемир’я на Донбасі — є поранені

Перемир'я на Донбасі. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n143468-okupanty-zirvaly-peremyr-ya-na-donbasi-ie-poraneni.html

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Війна на Донбасі може продовжитися всупереч укладеному перемир’ю. У неділю, 6 вересня, найманці Російської Федерації обстріляли позиції наших військових у районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета.

Внаслідок обстрілу постраждав один український військовий. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

«Перемир'я» на Донбасі тривало 42 дні. До цього бойовики намагалися провокувати українських військових неприцільними пострілами, а тепер активно почали обстрілювати позиції наших захисників.

Окупанти випустили три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил. Військовий, який постраждав під час обстрілу, вже отримав першу медичну допомогу, його евакуювали до госпіталю.

Повідомляється, що таким чином противник намагається зірвати домовленості, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. У штабі зазначили, що в разі подальших обстрілів, українські військові почнуть надавати адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє українських військових підірвалися на мінному полі противника під час ліквідації пожежі. Бійці були відрізані вогнем від решти особового складу поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області та опинилися у «сірій зоні».