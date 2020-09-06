«Найправдоподібнішу» версію отруєння Навального назвали в Великій Британії

Отруєння Навального. ФотО: Главком

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Ракурс

Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, прокоментували в уряді Великої Британії.

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність російської влади до отруєння є «найправдоподібнішою». Про це він заявив в інтерв’ю виданню Daily Mail.

Рааб розповів, що складно знайти альтернативне пояснення цього отруєння, оскільки речовину, якою отруїли Навального, надзвичайно складно отримати, зберігати та використовувати.

Також у Кремля є міжнародне зобов’язання ніколи не застосовувати подібні речовини, а використання хімічної зброї проти Олексія Навального він назвав «чистої води гангстеризмом».

Рааб додав, що необхідно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї, в якому Росія зобов’яжеться співпрацювати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку Томськ-Москва. Літак екстрено сів у Омську, звідки його госпіталізували. Через дві доби його доставили в Берлін на лікування в клініку «Шаріте».

2 вересня уряд Німеччини офіційно оголосив, що політик був отруєний нервово-паралітичною отрутою з групи «Новичок». Аналогічна отрута була знайдена в пробах колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, які отримали отруєння в Солсбері, у Великій Британії.