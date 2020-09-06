Евтаназія. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143466-pomerty-u-pryamomu-efiri-francuzu-zaboronyv-facebook-foto.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук) заблокував трансляцію останніх днів життя невиліковно хворого француза Алена Кока, який вирішив померти на камеру у якості протесту.

Чоловіку відмовили в евтаназії, тому він відмовився від лікування та очікує природної смерті. Про це повідомляє BBC.

У соцмережі розповіли, що демонстрація самогубства заборонена правилами користування, тому чоловіку не дозволять померти у прямому ефірі.





Повідомляється, що Ален Кок має невиліковний діагноз, який йому поставили у 23 роки. Медики вважали, що він зможе протриматися лише кілька тижнів, але йому вдалося прожити ще 30 років.

Всі ці роки француз намагався покращити становище людей з інвалідністю та вимагав права гідно померти. Він активно боровся за дозвіл евтаназії для невиліковно хворих.

У 1993 році Кок виступив у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, а згодом він здійснив на візку подорож Францією. Вже у 1998 році він був Брюсселі та у 2008 році виступив в ООН. Здоров’я Алена не витримувало кількості поїздок та виступів. За останні дві подорожі він пережив п’ять інфарктів, сім інсультів та вісім операцій.



Коли Ален почав відчувати, що не може жити далі з цим болем, він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона із проханням про евтаназію. Чоловіку відмовили, тому він вирішив перестати приймати їжу та ліки, щоб спокійно померти. Останні дні свого життя він планував транслювати у Facebook для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Наголосимо, що у Франції евтаназія є незаконною. Замість неї лікарям дозволяють тримати невиліковно хворих під наркозом до самої смерті. Попри це, пацієнти можуть відмовитися від лікування та їжі, що вважатиметься самогубством.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самогубство у прямому ефірі скоїв мешканець Мукачево. Перед тим, як заподіяти собі смерть, чоловік нарікав на дії правоохоронців.