Эвтаназия. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143466-umeret-v-pryamom-efire-francuzu-zapretil-facebook-foto.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук) заблокировал трансляцию последних дней жизни неизлечимо больного француза Аллена Кока, который решил умереть на камеру в качестве протеста.

Мужчине отказали в эвтаназии, поэтому он отказался от лечения и ожидает естественной смерти. Об этом сообщает BBC.

В соцсети рассказали, что демонстрация самоубийства запрещена правилами пользования, поэтому мужчине не позволят умереть в прямом эфире.



Сообщается, что Аллен Кок страдает от неизлечимой болезни. Диагноз ему поставили в 23 года. Медики прогнозировали, что он сможет продержаться всего несколько недель, но ему удалось прожить еще 30 лет.

Все эти годы француз пытался улучшить положение людей с инвалидностью и требовал предоставить право достойно умереть. Он активно боролся за разрешение эвтаназии для неизлечимо больных.

В 1993 году Кок выступил в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, а затем он совершил на инвалидной коляске путешествие по Франции. Уже в 1998 году он был Брюсселе и в 2008 году выступал в ООН. Здоровье Аллена не выдерживало количества поездок и выступлений. За последние два путешествия он пережил пять инфарктов, семь инсультов и восемь операций.



Когда Аллен начал чувствовать, что не может жить дальше с этой болью, он обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой об эвтаназии. Мужчине отказали, поэтому он решил перестать принимать пищу и лекарства, чтобы спокойно умереть. Последние дни своей жизни он захотел транслировать в Facebook для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Отметим, что во Франции эвтаназия запрещена законом. Вместо нее врачам позволяют держать неизлечимо больных под наркозом до самой смерти. Несмотря на это, пациенты могут отказаться от лечения и пищи, что будет считаться самоубийством.

Напомним, ранее мы сообщали, что самоубийство в прямом эфире совершил житель Мукачево. Перед тем, как покончить с собой, мужчина жаловался на действия правоохранителей.