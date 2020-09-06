«Наиболее правдоподобную» версию отравления Навального назвали в Великобритании

Отравление Навального. Фото: Главком

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Отравление Алексея Навального, российского оппозиционного политика, прокомментировали в правительстве Великобритании.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что версия о причастности российских властей к отравлению является «наиболее правдоподобной». Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

Рааб рассказал, что сложно найти альтернативное объяснение этому отравлению, поскольку вещество, которым отравили Навального, чрезвычайно сложно получить, хранить и использовать.

Также у Кремля есть международное обязательство никогда не применять подобные вещества, а использование химического оружия против Алексея Навального он назвал «чистой воды гангстеризмом».

Рааб заявил, что необходимо провести расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия убудет обязана сотрудничать.

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва. Самолет экстренно сел в Омске, откуда его госпитализировали. Спустя двое суток его доставили в Берлин на лечение в клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии официально объявило, что политик был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок». Аналогичный яд был найден в пробах бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, получивших отравление в Солсбери, в Великобритании.