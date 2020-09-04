Рассекретить программу «Новичок» требует НАТО после отравления Навального

НАТО. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143406-rasekretit-programmu-novichok-trebuet-nato-posle-otravleniya-navalnogo.html

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Отравление Алексея Навального, российского оппозиционного политика, хотят расследовать в Европе и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в проведении объективного международного расследования отравления оппозиционера. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Germany briefed Allies on their specialists' findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020

Он добавил, что любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням, и является недопустимым нарушением международных норм и правил. Также Столтенберг добавил, что отравление Алексея Навального — это покушение на основные демократические права.

Отмечается, что отравление Алексея Навального существенно отличается от покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, которых также пытались отравить веществом из группы «Новичок». В частности, нападение на Навального произошло в России, а не в стране НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из российского города Томска в Москву. Пассажирский самолет с ним срочно сел в Омске, где политика госпитализировали. Затем его доставили в Берлин.

2 сентября в немецком правительстве заявили, что Навального отравили «Новичком». В настоящее время российский оппозиционер находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Расследовать отравление предлагает Организация по запрещению химического оружия.