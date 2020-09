Рассекретить программу «Новичок» требует НАТО после отравления Навального

Отравление Алексея Навального, российского оппозиционного политика, хотят расследовать в Европе и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Кремль сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в проведении объективного международного расследования отравления оппозиционера. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Germany briefed Allies on their specialists' findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation.