Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
НАТО. Фото: Українська правда

Розсекретити програму «Новичок» вимагає НАТО після отруєння Навального

4 вер 2020, 15:51
999

Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, планують розслідувати в Європі та США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав Кремль співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї в проведенні об'єктивного міжнародного розслідування отруєння опозиціонера. Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

Він додав, що будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну неповагу до людських життів і є неприпустимим порушенням міжнародних норм та правил. Також Столтенберг додав, що отруєння Олексія Навального — це замах на основні демократичні права.


Зазначається, що отруєння Олексія Навального істотно відрізняється від замаху на Сергія і Юлію Скрипалів, яких також намагалися отруїти речовиною з групи «Новичок». Зокрема, напад на Навального стався у Росії, а не в країні НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з російського міста Томська в Москву. Пасажирський літак з ним терміново сів у Омську, де політика госпіталізували. Потім його доставили у Берлін.

2 вересня у німецькому уряді заявили, що Навального отруїли «Новичком». Зараз російський опозиціонер перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий. Розслідувати отруєння пропонує Організація із заборони хімічної зброї.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿