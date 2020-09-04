Розсекретити програму «Новичок» вимагає НАТО після отруєння Навального

НАТО. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143406-rozsekretyty-programu-novachok-vymagaie-nato-pislya-otruiennya-navalnogo.html

Ракурс

Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, планують розслідувати в Європі та США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав Кремль співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї в проведенні об'єктивного міжнародного розслідування отруєння опозиціонера. Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

Germany briefed Allies on their specialists' findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020

Він додав, що будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну неповагу до людських життів і є неприпустимим порушенням міжнародних норм та правил. Також Столтенберг додав, що отруєння Олексія Навального — це замах на основні демократичні права.

Зазначається, що отруєння Олексія Навального істотно відрізняється від замаху на Сергія і Юлію Скрипалів, яких також намагалися отруїти речовиною з групи «Новичок». Зокрема, напад на Навального стався у Росії, а не в країні НАТО.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з російського міста Томська в Москву. Пасажирський літак з ним терміново сів у Омську, де політика госпіталізували. Потім його доставили у Берлін.

2 вересня у німецькому уряді заявили, що Навального отруїли «Новичком». Зараз російський опозиціонер перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий. Розслідувати отруєння пропонує Організація із заборони хімічної зброї.