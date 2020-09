Розсекретити програму «Новичок» вимагає НАТО після отруєння Навального

Отруєння Олексія Навального, російського опозиційного політика, планують розслідувати в Європі та США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав Кремль співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї в проведенні об'єктивного міжнародного розслідування отруєння опозиціонера. Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

Germany briefed Allies on their specialists' findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe