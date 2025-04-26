Завжди говорив про про злидні і крах цивілізацій: син чиновниці з ЦРУ загинув у російській армії на війні з Україною

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Син чиновниці з ЦРУ загинув у російській армії на війні з Україною. Майкл Глосс був сином високопоставленої співробітниці ЦРУ. Але замість того щоб служити США, він вирішив воювати за армію росії — і загинув в Україні.

Його мати Джуліанна Галліна Глосс — заступник директора зовнішньої розвідки США ЦРУ. За даними незалежного російського порталу IStories, Майкла Глосса було вбито ще у квітні 2024 року в районі Бахмута — як солдата російської армії.

Згідно з порталом, Майкл Глосс вступив до російської армії 2023 року, після того як кинув навчання в американському штаті Вермонт і кілька місяців подорожував світом. Через Італію, Ізраїль (звідки його депортували) і Туреччину, де він якийсь час допомагав постраждалим від землетрусу, його шлях привів до росії.

За словами одного знайомого, він «завжди говорив про загибель і морок — про злидні, про крах цивілізацій». На його думку, Глосс був «переконаний, що західна гегемонія закінчується, і що її місце займуть країни БРІКС».

Він почав замислюватися про поїздку в росію. Він хотів боротися проти США. Але я думаю, що ці відео з теоріями змови сильно на нього вплинули, — розповів порталу інший знайомий Майкла.

У вересні 2023 року Глосс вступив до російської армії. В інтернеті він називав себе Хамза Алі, публікував пости, в яких порівнював НАТО з НСДАП Адольфа Гітлера. За словами товариша по службі, він хотів використовувати і свої будівельні навички на фронті:

У нього були свої ідеї про те, як він міг би бути корисним на передовій. Після короткої підготовки Глосс був зарахований до 137-го гвардійського парашутно-десантного полку, пізніше, мабуть, переведений у штурмову групу. 4 квітня 2024 року він загинув. Сім’я пізніше опублікувала некролог, у якому йшлося про те, що він «трагічно загинув у Східній Європі», — без згадки про росію або війну.

У 2023-му Майкл приїхав на зустріч міжнародного хіпі-руху «радужная сємья» біля турецько-болгарського кордону, а потім вирушив до Криму. Цей перехід став переломним: він зареєструвався у «вконтактє", вступив до груп «романтіка російскіх дєрєвень», «ми з срср», «срср, лєнін, сталін, комунізм». На сторінці у соц. мережах виклав відео з назвою: «путін заявив про необхідність створення незалежної Палестини».

Попри відкрите захоплення «антисистемністю», у московії Майкл зіткнувся з реальністю: фінансові труднощі, закінчення візи, відсутність роботи. Тоді він звернувся до центру вербування в москві і вже у вересні 2023 року підписав контракт зі 137-м Рязанським полком вдв рф. Друзям і родині він писав, що «працює" на московії, щоб накопичити гроші, отримати московитський паспорт і згодом вирушити в Африку. У грудні 2023-го надсилав голосові повідомлення, де говорив, що в московії дуже холодно, але «все добре». Його останній вихід в Telegram 14 березня 2024 року.

Запит порталу IStories родині Глосса залишився без відповіді. Похорон, як повідомляється, відбувся 21 грудня 2024 року в США.