Американские СМИ спрогнозировали следующий удар Украины западными ракетами по россии. Фото:

https://racurs.ua/n201512-smi-sprognozirovali-sleduuschiy-udar-ukrainy-zapadnymi-raketami-po-rf.html

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Україна може завдати наступного удару далекобійною західною зброєю по Ростовській області рф.

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У цьому регіоні розташовані щонайменше чотири аеропорти, які знаходяться в межах досяжності західних ракет, хоча деякі з них є цивільними. Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окупований схід України. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Удар по регіону може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ, — йдеться в статті.

Зазначається, що російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони вже не є безпечними після того, як союзники дали дозвіл Україні бити по західною зброєю вглиб країни-агресора. В межах досяжності далекобійних ракет знаходяться сотні цілей.

В американському Інституті вивчення війни вказали на майже 200 військових цілей у радіусі дії ракет ATACMS та Storm Shadow. Аналітик ISW Джордж Баррос розповів, що Україна може використовувати дані розвідки і атакувати штаби та інші об'єкти, які змінюють місце розташування.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Україна може отримати від США крилаті ракети великої дальності JASSM. Ця зброя може суттєво змінити хід конфлікту, оскільки значна частина території рф опиниться в зоні досяжності цього озброєння

Джерело: The Wall Street Journal