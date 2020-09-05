Задержание студентов в Минске. Фото: «Радио Свобода»

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Митинг студентов в Минске 5 сентября начался с задержаний. В 12.00 возле кинотеатра «Октябрь» собрались студенты на акцию солидарности, а уже через пять минут начались задержания.

Люди в штатском и в масках хватали людей из толпы и заталкивали их в микроавтобусы без номеров. Очевидцы утверждают о задержании по меньшей мере двух человек. Еще 15 участников акции протеста задержали на улице Карла Маркса. Акция протеста разрастается, прибывают и родители студентов. Об этом сообщает портал TUT.by.

Вчера, 4 сентября, бойцы ОМОНа задержали нескольких студентов в Минском государственном лингвистическом университете, которые пели в холле вуза «Марсельезу». Впоследствии задержанных отпустили. Сегодня, 5 сентября, глава Минобразования Беларуси распорядился усилить контроль за доступом посторонних лиц в учебные заведения.

Как известно, с 9 сентября в Беларуси продолжались массовые акции протеста против результатов выборов президента.

Напомним, 1 сентября на улицы Минска вышли студенты, которых встретили бойцы Омона, которые задержали низу лиц на проспекте Победы. В тот же день ряд крупнейших предприятий страны объявили забастовку.