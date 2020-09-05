Затримання студентів у Мінську. Фото: «Радіо Свобода»

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Мітинг студентів у Мінську 5 вересня розпочався із затримань. О 12.00 біля кінотеатру «Октябрь» зібралися студенти на акцію солідарності, а вже за п’ять хвилин почалися затримання.

Люди в цивільному та в масках хапали людей із натовпу та заштовхували їх у мікроавтобуси без номерів. Очевидці стверджують про затримання щонайменше двох осіб. Ще 15 учасників акції протесту затримали на вулиці Карла Маркса. Акція протесту розростається, прибувають і батьки студентів. Про це повідомляє портал TUT.by.

Вчора, 4 вересня, бійці ОМОНу затримали кількох студентів в Мінському державному лінгвістичному університеті, які співали в холі вишу «Марсельєзу». Згодом затриманих відпустили. Сьогодні, 5 вересня, глава Міносвіти Білорусі розпорядився посилити контроль за доступом сторонніх осіб до навчальних закладів.

Як відомо, з 9 вересня у Білорусі тривали масові акції протесту проти результатів виборів президента.

Нагадаємо, 1 вересня на вулиці Мінська вийшли студенти, яких зустріли бійці ОМОНу, які затримали низу осіб на проспекті Перемоги. Того ж дня низка найбільших підприємств країни оголосили страйк.