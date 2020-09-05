“Сепаратюга, ми давно чекаємо” — реакція ЗСУ на погрози терористів знищити українські позиції біля Горлівки

https://racurs.ua/ua/n143439-separatugy-my-davno-chekaiemo-reakciya-zsu-na-pogrozy-dnr-znyschyty-ukrayinski-pozyciyi-bilya.html

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Ватажок терористичного угруповання ДНР Денис Пушилін зранку 5 вересня оприлюднив наказ про знищення позицій Збройних сил України біля селища Шуми Торецького району в порушення режиму припинення вогню.

Йдеться про траншеї, які українські військові нібито вирили після 22 липня. Маріонетки російських окупантів на Донбасі погрожують з 8.00 понеділка, 7 вересня, «відкрити вогонь по незаконно споруджених інженерних спорудах», які розташовані за 600 м на північний схід від Шумів. Терористи вимагають, щоб ЗСУ прибрали свої позиції на двох ділянках.

Водночас на Фейсбук-сторінці 503-го Окремого батальйону морської піхоти з’явилася відповідь українських військових терористам.

Пушилін… вчергове вирішив погрожувати 503ОБМП. Цього разу каже, що 7 вересня о 8.00 таки прийде нас ламати. Сепаратюга, ми давно чекаємо, — зазначили захисники України.

Також у батальйоні додали відео «мандрівки Донбасом» на БМП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня. На 20-тій хвилині перемир’я бойовики відкрили вогонь по українських позиціях.

Проросійські найманці неодноразово вдавалися до провокацій та вели неприцільні обстріли по позиціях українських військових. Вогонь у відповідь наші бійці не відкривали.