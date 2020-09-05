«Сепаратюги, мы давно ждем» — реакция ВСУ на угрозы террористов уничтожить украинские позиции у Горловки

https://racurs.ua/n143439-separatugi-my-davno-jdem-reakciya-vsu-na-ugrozy-dnr-unichtojit-ukrainskie-pozicii-u-gorlovki.html

Ракурс

Главарь террористической группировки ДНР Денис Пушилин утром 5 сентября обнародовал приказ об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины близ поселка Шумы в Торецком районе Донецкой области в нарушение режима прекращения огня.

Речь идет о траншеи, которую украинские военные якобы вырыли после 22 июля. Марионетки российских оккупантов на Донбассе угрожают с 8.00 понедельника, 7 сентября, «открыть огонь по незаконно построенным инженерным сооружениям», расположенным в 600 м к северо-востоку от поселка Шумы. Террористы требуют, чтобы ВСУ убрали свои позиции на двух участках.

В то же время на Фейсбук-странице 503-го Отдельного батальона морской пехоты появился ответ украинских военных террористам.

Пушилин… в очередной раз решил угрожать 503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8.00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем, — отметили защитники Украины.

Также в батальоне добавили видео «путешествия по Донбассу» на БМП.

Напомним, ранее мы сообщали, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям.

Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных. Огонь в ответ наши бойцы не открывали.