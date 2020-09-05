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Ракурс
«Перехваченный разговор» — соцсети хохочут с разведданных «крепкого орешка» Лукашенко

Появилась яркая реакция соцсетей на разведданные «крепкого орешка» Лукашенко (ФОТО)

5 сен 2020, 14:20
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«Перехваченный разговор» якобы Берлина и Варшавы об отравлении Алексея Навального, который 4 сентября продемонстрировал государственный телеканал Беларуси и о котором ранее упоминал Александр Лукашенко, стал поводом ярких шуток в соцсетях.

Пользователи Фейсбук и Твиттер изрядно потешаются над обнародованном аудиозаписью, где Лукашенко назвали «крепким орешком». Отметим, что этот разговор якобы ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы. Также люди удивляются не только неточностям перевода, но и качеству английского произношения участников «секретных переговоров». Многие пользователи отмечают, что переговоры звучат крайне фальшиво и неестественно.

В соцсетях появилась целая волна мемов о Лукашенко в стиле Брюса Уиллиса из голливудского фильма «Крепкий орешек». С той разницей, что Лукашенко назвали «крепкой картошкой».

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка


Источник: Ракурс


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