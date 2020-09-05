«Перехваченный разговор» — соцсети хохочут с разведданных «крепкого орешка» Лукашенко

https://racurs.ua/n143438-poyavilas-yarkaya-reakciya-socsetey-na-razveddannye-krepkogo-oreshka-lukashenko-foto.html

Ракурс

«Перехваченный разговор» якобы Берлина и Варшавы об отравлении Алексея Навального, который 4 сентября продемонстрировал государственный телеканал Беларуси и о котором ранее упоминал Александр Лукашенко, стал поводом ярких шуток в соцсетях.

Пользователи Фейсбук и Твиттер изрядно потешаются над обнародованном аудиозаписью, где Лукашенко назвали «крепким орешком». Отметим, что этот разговор якобы ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы. Также люди удивляются не только неточностям перевода, но и качеству английского произношения участников «секретных переговоров». Многие пользователи отмечают, что переговоры звучат крайне фальшиво и неестественно.

В соцсетях появилась целая волна мемов о Лукашенко в стиле Брюса Уиллиса из голливудского фильма «Крепкий орешек». С той разницей, что Лукашенко назвали «крепкой картошкой».