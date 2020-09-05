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Ракурс
«Перехоплена розмова» — соцмережі регочуть з розвідданих “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані «міцного горішка» Лукашенка (ФОТО)

5 вер 2020, 14:20
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«Перехоплена розмова» нібито Берліна та Варшави щодо отруєння Олексія Навального, яку 4 вересня продемонстрував державний телеканал Білорусі та про яку раніше згадував Олександр Лукашенко, стала приводом вибухових жартів у соцмережах.

Користувачі Фейсбук та Твіттер неабияк збиткуються з оприлюдненого аудіозапису, де Лукашенка назвали «міцним горішком». Зауважимо, що цю розмову нібито ведуть «Нік» з Берліну та «Майк» з Варшави. Також люди дивуються не лише неточностям перекладу, а й якості англійської вимови учасників «секретних переговорів». Чимало користувачів наголошують, що переговори звучать вкрай фальшиво і неприродно.

У соцмережах з’явилася ціла хвиля мемів на Лукашенка у стилі Брюса Вілліса з голлівудського фільму «Міцний горішок». Однак Лукашенка назвали «міцним картопликом».

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка

З’явилася шалена реакція соцмереж на розвіддані “міцного горішка” Лукашенка


Джерело: Ракурс


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