«Перехоплена розмова» — соцмережі регочуть з розвідданих “міцного горішка” Лукашенка

https://racurs.ua/ua/n143438-z-yavylasya-shalena-reakciya-socmerej-na-rozviddani-micnogo-gorishka-lukashenka-foto.html

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«Перехоплена розмова» нібито Берліна та Варшави щодо отруєння Олексія Навального, яку 4 вересня продемонстрував державний телеканал Білорусі та про яку раніше згадував Олександр Лукашенко, стала приводом вибухових жартів у соцмережах.

Користувачі Фейсбук та Твіттер неабияк збиткуються з оприлюдненого аудіозапису, де Лукашенка назвали «міцним горішком». Зауважимо, що цю розмову нібито ведуть «Нік» з Берліну та «Майк» з Варшави. Також люди дивуються не лише неточностям перекладу, а й якості англійської вимови учасників «секретних переговорів». Чимало користувачів наголошують, що переговори звучать вкрай фальшиво і неприродно.

У соцмережах з’явилася ціла хвиля мемів на Лукашенка у стилі Брюса Вілліса з голлівудського фільму «Міцний горішок». Однак Лукашенка назвали «міцним картопликом».