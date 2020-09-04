Олександр Лукашенко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n143423-biloruske-telebachennya-opryludnylo-perehoplenu-rozmovu-mij-berlinom-ta-varshavou-video.html

Ракурс

Білоруський телеканал «Білорусь 24» продемонстрував анонсований раніше президентом цієї країни Олександром Лукашенком аудіозапис нібито перехопленої розмови між Берліном та Варшавою, яка стосується резонансного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Цю розмову нібито ведуть «Нік» з Берліну та «Майк» з Варшави.

Учасник розмови з Берліна нібито повідомляє співрозмовнику у Варшаві, що «матеріали по Навальному готові».

На запитання «Майка» щодо того, чи матеріали щодо отруєння точно підтверджуються, «Нік» заявляє:

Послухай, Майку, в цьому випадку це не так важливо, йде війна, а на війні всякі методи хороші.

Також співрозмовники заявляють, що потрібно «відбити охоту Путіну пхати носа в справи Білорусі, а найефективніший спосіб — втопити його в проблемах Росії».

Щодо ситуації в Білорусі «Майк» заявляє, що їхні справи там «не дуже».

Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, що їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Поки працюємо, — заявляє він.

Після цього співрозмовники домовляються продовжити обговорення під час особистої зустрічі.

Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Спочатку його госпіталізували до лікарні в Омську, куди літак екстрено сів, а 22 серпня перевезли до Берліна. 2 вересня у німецькому уряді заявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно заявив, що володіє перехопленим записом розмови Варшави і Берліна щодо отруєння Навального, який нібито свідчить про брехню Німеччини.