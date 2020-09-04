Александр Лукашенко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n143423-perehvachennyy-razgovor-mejdu-berlinom-i-varshavoy-obnarodovalo-belorusskoe-televidenie-video.html

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Белорусский телеканал «Беларусь 24» продемонстрировал анонсированную ранее президентом этой страны Александром Лукашенко аудиозапись якобы перехваченного разговора между Берлином и Варшавой, который касается резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Этот разговор якобы ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы.

Участник разговора из Берлина якобы сообщает собеседнику в Варшаве, что «материалы по Навальному готовы».

На вопрос «Майка» относительно того, точно ли материалы об отравлении подтверждаются, «Ник» заявляет:

Послушай, Майк, в данном случае это не так важно, идет война, а на войне всякие методы хороши.

Также собеседники заявляют, что нужно «отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ — утопить его в проблемах России».

Относительно ситуации в Беларуси «Майк» заявляет, что их дела там «не очень».

Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем, — заявляет он.

После этого собеседники договариваются продолжить обсуждение во время личной встречи.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Сначала он был госпитализирован в больницу в Омске, куда самолет экстренно сел, а 22 августа его перевезли в Берлин. 2 сентября в немецком правительстве заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Напомним, Лукашенко недавно заявил, что владеет перехваченной записью разговора Варшавы и Берлина об отравлении Навального, который якобы свидетельствует о лжи Германии.