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5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности
5 сентября отмечают Международный день благотворительностиhttps://racurs.ua/n143422-5-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-blagotvoritelnosti.htmlРакурс
5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Этот праздник был установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 7 марта 2013 года.
Цель Международного дня благотворительности — привлечь внимание к проблемам, связанным с бедностью и гуманитарными кризисами, а также напомнить о важности благотворительности и волонтерской деятельности.
Дата 5 сентября избрана, поскольку именно в этот день в 1997 году умерла мать Тереза — католическая монахиня, основательница благотворительных миссий и лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, которая на протяжении более сорока лет помогала сиротам, больным и нищим в индийском городе Калькутта.
Католическая церковь канонизировала ее в 2016 году как Святую Терезу из Калькутты.
Православная церковь 5 сентября чтит святого Луппа. Считается, что он был казнен в начале IV в. в ходе гонений на христиан.
В некоторых регионах этот день считался датой первых заморозков.
Народные приметы:
- если журавли полетели на юг — к ранней зиме;
- если журавли летят низко над землей — зима будет поздней и теплой;
- если журавли быстро летят и не кричат во время полета — следует ожидать непогоды;
- если в этот день слышно гром — осень будет теплой, а зима холодной;
- если утром заморозки — зима будет ранней;
- если заморозков нет — сентябрь будет теплым.
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