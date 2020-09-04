5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности

https://racurs.ua/n143422-5-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-blagotvoritelnosti.html

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5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Этот праздник был установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 7 марта 2013 года.

Цель Международного дня благотворительности — привлечь внимание к проблемам, связанным с бедностью и гуманитарными кризисами, а также напомнить о важности благотворительности и волонтерской деятельности.

Дата 5 сентября избрана, поскольку именно в этот день в 1997 году умерла мать Тереза — католическая монахиня, основательница благотворительных миссий и лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, которая на протяжении более сорока лет помогала сиротам, больным и нищим в индийском городе Калькутта.

Католическая церковь канонизировала ее в 2016 году как Святую Терезу из Калькутты.

Православная церковь 5 сентября чтит святого Луппа. Считается, что он был казнен в начале IV в. в ходе гонений на христиан.

В некоторых регионах этот день считался датой первых заморозков.

Народные приметы: