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Ракурс
5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности

5 сентября отмечают Международный день благотворительности

4 сен 2020, 20:56
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5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. Этот праздник был установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 7 марта 2013 года.

Цель Международного дня благотворительности — привлечь внимание к проблемам, связанным с бедностью и гуманитарными кризисами, а также напомнить о важности благотворительности и волонтерской деятельности.

Дата 5 сентября избрана, поскольку именно в этот день в 1997 году умерла мать Тереза — католическая монахиня, основательница благотворительных миссий и лауреат Нобелевской премии мира 1979 года, которая на протяжении более сорока лет помогала сиротам, больным и нищим в индийском городе Калькутта.

Католическая церковь канонизировала ее в 2016 году как Святую Терезу из Калькутты.

Православная церковь 5 сентября чтит святого Луппа. Считается, что он был казнен в начале IV в. в ходе гонений на христиан.


В некоторых регионах этот день считался датой первых заморозков.

Народные приметы:

  • если журавли полетели на юг — к ранней зиме;
  • если журавли летят низко над землей — зима будет поздней и теплой;
  • если журавли быстро летят и не кричат ​​во время полета — следует ожидать непогоды;
  • если в этот день слышно гром — осень будет теплой, а зима холодной;
  • если утром заморозки — зима будет ранней;
  • если заморозков нет — сентябрь будет теплым.

Источник: Ракурс


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