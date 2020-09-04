Павел Шеремет погиб 20 июля 2016, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/n143421-delo-sheremeta-sud-otobral-prisyajnyh-i-obyavil-dlitelnyy-pereryv.html

Ракурс

Дело Шеремета находится на завершающей стадии.

Шевченковский райсуд Киева во время своего заседания сегодня, 4 сентября, отобрал присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщается на странице движения FreeAntonenko в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что суд удовлетворил отвод присяжных Анны Чупиной и Инны Крамаренко.

Чупина взяла самоотвод (ее муж тоже присяжный в этом деле), а Крамаренко суд отвел по ходатайству прокурора, поскольку она продемонстрировала предвзятость относительно невиновности медиков.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе Натальи Глобы и Юрия Михайленко.

Глобу защита пыталась отвести, поскольку она имеет мать и недвижимость в оккупированном Донецке, поэтому были заявлены опасения, что на ее могут давить через мать, учитывая политическую составляющую этого дела.

Таким образом, в рассмотрении этого дела будут участвовать такие присяжные:

Валерий Фирсов;

Людмила Яковенко;

Наталья Глоба;

Юрий Михайленко;

Юрий Федоренко.

Список этих присяжных будет передан на автоматизированное автораспределение, с помощью которого среди них определит трех основных и двух запасных.

Это дело слушать судьи Оксана Голуб и Марина Антонюк.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 28 сентября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, в результате подрыва автомобиля. В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых в совершении убийства журналиста — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Напомним, в конце августа у здания Минюста в Киеве состоялась выставка против фальсификаций по делу Шеремета.