В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143420-zarajenie-koronavirusom-sposobno-predotvratit-obnarujennoe-uchenymi-nanotelo.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается и набирает обороты, в мире зафиксированы уже более 26,5 млн случаев этого заболевания. Поэтому поиск эффективных средств борьбы с этим заболеванием является одной из первоочередных задач, стоящих перед учеными.

Исследователи из Каролинского института (Швеция) обнаружили нанотело, способное блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в человеческие клетки, сообщает издание EurekAlert.

По мнению исследователей, эти нанотела можно будет использовать для создания противовирусного средства против COVID-19.

Это нанотело было обнаружено в результате экспериментов с альпаками, которым вводили белок-«шип», используемый коронавирусом для проникновения в клетки.

Нанотела — фрагменты антилел, которые естественным образом встречаются у альпак и могут быть адаптированы для людей.

Спустя 60 дней образцы крови из альпаки продемонстрировали сильный иммунный ответ против белка.

После этого ученые исследовали обнаруженные в крови альпак антикоронавирусные нанотела, чтобы выявить наиболее эффективное из них. Таким оказалось нанотело Ty1, названное в честь альпаки Тайсона.

Оно нейтрализует вирус, присоединяясь к той части белка, которая связывается с рецептором ACE2, используемым SARS-CoV-2 для заражения клеток. Это блокирует проникновение вируса в клетки и тем самым предотвращает заражение.

Наши результаты показывают, что Ty1 может эффективно связываться с белком-«шипом» SARS-CoV-2 и нейтрализовать вирус, не демонстрируя нецелевой активности, — отмечают исследователи. — Сейчас мы начинаем доклинические исследования на животных, чтобы исследовать нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1.

Напомним, ученые недавно сделали неожиданное открытие относительно иммунитета к коронавирусу.