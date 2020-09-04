У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143420-zarajennu-koronavirusom-zdatne-zapobigty-vyyavlene-uchenymy-nanotilo.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває і набирає обертів, у світі зафіксовано вже понад 26,5 млн випадків цього захворювання. Тож пошук ефективних засобів боротьби з цим захворюванням є одним з першочергових завдань, які стоять перед ученими.

Дослідники з Каролінського інституту (Швеція) виявили нанотіло, здатне блокувати проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 до людських клітин, повідомляє видання EurekAlert.

На думку дослідників, ці нанотіла можна буде використовувати для створення противірусного засобу проти COVID-19.

Це нанотіло було виявлене в результаті експериментів з альпаками, яким вводили білок-«шип», котрий коронавірус використовує для проникнення до клітин.

Нанотіла — фрагменти антиліл, які природним чином зустрічаються в альпак і можуть бути адаптовані для людей.

Через 60 днів зразки крові, взяті в альпак продемонстрували сильну імунну відповідь проти білка.

Після цього учені досліджували виявлені в крові альпак антикоронавірусні нанотіла, щоб виявити найбільш ефективне з них. Таким виявилося нанотіло Ty1, назване на честь альпаки Тайсона.

Воно нейтралізує вірус приєднуючись до тієї частини білка, що зв’язується з рецептором ACE2, який SARS-CoV-2 використовує для зараження клітин. Це блокує проникнення вірусу в клітини і тим самим запобігає зараженню.

Наші результати показують, що Ty1 може ефективно зв’язуватися з білком-«шипом» SARS-CoV-2 і нейтралізувати вірус, не виявляючи нецільової активності, — зазначають дослідники. — Зараз ми починаємо доклінічні дослідження на тваринах, щоб дослідити нейтралізуючу активність та терапевтичний потенціал Ty1.

Нагадаємо, учені нещодавно зробили несподіване відкриття щодо імунітету до коронавірусу.